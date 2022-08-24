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"Ракета в командний пункт". Окупанти на півдні скаржаться на удари ЗСУ, - перехоплення ГУР

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Херсонська область, Середа 24 серпня 2022 12:14
"Ракета в командний пункт". Окупанти на півдні скаржаться на удари ЗСУ, - перехоплення ГУР Фото: окупанти скаржаться, що ЗСУ знищили їх командний пункт на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти на півдні України скаржаться на обстріли з боку ЗСУ. Внаслідок влучних ударів був знищений командний пункт ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Російські солдати в розмові обговорюють Антонівський міст у Херсоні, який був пошкоджений внаслідок обстрілів ЗСУ.

Також окупант розповідає, що на півдні українські війська знищили командний пункт. В момент "прильоту" ракети там знаходилося керівництво.

"Їх управління 56-й бригади - там всьому п****ць! Там ракета прилетіла. Всіх замполітів, зама по тилу. Всіх, хто сидів в управлінні. Командний пункт був, їх повністю всіх раз***ли", - сказав російський військовий.

Інший скаржиться на те, що пішов на війну, аби заробити грошей. Проте кошти російським солдатам не виплачують, тому окупант хоче "самоліквідуватися".

Нагадаємо, що українські війська ударом по Антонівському мосту влучили в російську колону з боєприпасами.

Також ЗСУ завдали чергового удару по Каховському мосту.

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