Зеленський повідомив, що під час операції проти Кримського мосту українські воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього використали Dovbush, "Вендету", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Руту", "Паляницю", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун".

За словами президента, на ключовому етапі безпілотники "Паляниця" уразили автомобільну частину мосту. Ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5 уразили залізничну частину. Зеленський додав, що за допомогою "Фламінго" воїни здійснили кероване ураження, а звʼязок "спрацював на відмінно до останніх секунд".

Фото: ракета FP-5 "Фламінго" (інфографіка РБК-Україна)

У Fire Point називають FP-5 "Фламінго" безпілотною авіаційною системою наземного запуску, або крилатою ракетою. Вона призначена для ураження наземних цілей із фіксованими топографічними координатами вдень і вночі, зокрема в умовах активної радіоелектронної протидії.

Основні характеристики за даними виробника: