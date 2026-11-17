Зеленский сообщил, что во время операции против Крымского моста украинские воины поэтапно уничтожали системы ПВО, радары, средства РЭБ и другие определенные объекты на пути к финальной цели. Для этого использовали Dovbush, "Вендету", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Руту", "Паляницю", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламинго" и Р-360 "Нептун".

По словам президента, на ключевом этапе беспилотники "Паляниця" поразили автомобильную часть моста. Ракеты "Нептун", дроны "Рута" и FP-5 поразили железнодорожную часть. Зеленский добавил, что с помощью "Фламинго" воины произвели управляемое поражение, а связь "сработала отлично до последних секунд".

Фото: ракета FP-5 "Фламинго" (инфографика РБК-Украина)

В Fire Point называют FP-5 "Фламинго" беспилотной авиационной системой наземного запуска или крылатой ракетой. Она предназначена для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами день и ночь, в частности в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

Основные характеристики по данным производителя: