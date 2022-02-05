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Ракета Илона Маска врежется в Луну

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Суббота 05 февраля 2022 09:00
Ракета Илона Маска врежется в Луну Ракета Илона Маска врежется в Луну (Фото: Maja Hitij/Getty Images)
Автор: Сергей Сурепин

4 марта 2022 года вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX врежется в поверхность обратной стороны Луны. Американский предприниматель Илон Маск не планировал такого сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ars Technica.

Ракету запустили в феврале 2015 года. Она успешно вывела на орбиту космический аппарат DSCOVR. Он необходим для того, чтобы наблюдать за Землей и Солнцем.

Что же касается второй ступени, она сожгла топливо, осталась в космосе и стала двигаться хаотично орбите. Метеоролог Эрик Бергер рассказал, что сейчас фрагмент космического мусора летит в сторону Луны со скоростью 2,58 километра в секунду.

Масса второй ступени ракеты – 4 тонны. Согласно расчетам аналитиков, столкновение произойдет 4 марта. Аналитик данных Билл Грей отметил, что столкновение мы не увидим, так как ракета врежется в обратную сторону Луны.

Ранее Илон Маск назвал стоимость колонизации Марса. Также SpaceX презентовала премиум-подписку сети Starlink.

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