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Илон Маск назвал стоимость колонизации Марса

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Пятница 04 февраля 2022 10:34
Илон Маск назвал стоимость колонизации Марса Фото: Илон Маск, основатель компаний SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам основателя компании SpaceX Илона Маска, в нынешних условиях, колонизация Марса может стоить 1 трлн долларов. Запуска одной ракеты будет недостаточно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Маска для ученого Лекса Фридмана.

"Мы не можем колонизировать Марс, потому что пока это слишком дорого. На данный момент отправка людей на Марс сегодня будет стоить $1 трлн. Дело в том, что одной ракеты недостаточно, людям нужно медицинское оборудование, средства коммуникации", - отметил Маск.

По словам Маска, в будущем он планирует построить города-колонии, которые будут использовать подземные гидропонные фермы. Последние же будут работать на солнечной энергии. Это, со своей стороны, поможет обеспечить необходимые условия для выращивания сельскохозяйственных культур и обеспечит людей на Марсе едой.

Гидропоника - выращивание растений на питательных растворах без использования почвы.

Начать высадку людей на Красную планету предприниматель планирует в течение следующих 5-10 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что NASA переносит первый этап миссии "Артемида". Также издание раскрывало подробности космической миссии и рассказывало о ее этапах.

В частности NASA планирует "похоронить" Международную космическую станцию в Тихом океане после завершения ее эксплуатации.

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Марс Илон Маск
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