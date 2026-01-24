ua en ru
Ракета з бойовою частиною впала серед будинків: поліція знешкодила "Іскандер-М" в Києві

Україна, Субота 24 січня 2026 21:15
Ракета з бойовою частиною впала серед будинків: поліція знешкодила "Іскандер-М" в Києві Фото: в Києві знешкодили бойову частину ракети "Іскандер" (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Козачук

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойову частину ракети "Іскандер-М", яка не здетонувала після нічної атаки РФ на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

Фрагменти ракети з бойовим зарядом масою близько 500 кілограмів знаходилися поряд із житловими будинками та автозаправною станцією в Дніпровському районі Києва. Через це існував високий ризик вибуху та загибелі цивільних.

"Боєприпас перебував у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей", - повідомили у Нацполіції.

До робіт залучили вибухотехніків поліції та саперів ДСНС. Фахівці перевели ракетну бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на полігоні.

"Усі дії проводилися з дотриманням максимальних заходів безпеки", - зазначили у поліції.

Атака на Київ 24 січня

Нагадаємо, що в ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами.

В п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо отримали поранення.

В Києві комунальні служби та енергетики працюють над відновленням подачі електроенергії, тепла та води після нічної масованої атаки російських військ на критичну інфраструктуру.

Найскладніша ситуація наразі спостерігається на Троєщині, де близько 600 житлових будинків залишаються без електрики, тепла та водопостачання.

У районах міста розгортають додаткові пункти обігріву для мешканців.

Після серії попередніх обстрілів в Україні введено НС в енергетиці. У Києві понад тиждень аварійні відключення світла, графіки не діють.

