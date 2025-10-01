Raiffeisen знову не вдалося продати свій російський банк: Reuters дізналося, чому

Raiffeisen Bank International знову не зміг продати свій бізнес у Росії. Кремль блокує угоду, прагнучи зберегти важливий фінансовий канал з Європою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Банк зробив чергову невдалу спробу продати частку у своєму російському підрозділі. Як повідомили два джерела, знайомі з ситуацією, Москва виступає проти угоди.

Банк Raiffeisen у Росії залишається найбільшим кредитором у країні, який не підпав під західні санкції. Це робить його ключовим гравцем для торговельних розрахунків, включно з оплатою поставок російського газу в Європу.

Заблоковані мільярди

Raiffeisen уже кілька разів намагався знайти покупця для своєї частки в російському бізнесі. Банк розраховував, що це дасть змогу зняти заборону на репатріацію мільярдних прибутків.

При цьому на нього продовжують тиснути США і Євросоюз, вимагаючи скорочення діяльності в Росії через війну в Україні. Представник банку заявив, що продажі в країні згортаються, проте будь-яке рішення вимагає схвалення російської влади.

"RBI веде переговори про продаж свого російського дочірнього підприємства", - зазначив представник, додавши, що назвати терміни неможливо, оскільки "потрібно безліч регуляторних дозволів, включно зі згодою російських органів".

Політичний тиск і напруженість

Глава Raiffeisen Йоханн Штробль уже неодноразово намагався домовитися про продаж. За даними джерел, він особисто відвідував Росію для ведення переговорів.

Останні спроби угоди зірвалися на тлі посилення напруженості між Москвою і Заходом. Європейські лідери готуються використати десятки мільярдів євро активів російського центробанку для допомоги Україні.

Крім того, Європа прагне відмовитися від імпорту російського газу. Ситуацію погіршили й інциденти зі знищенням російських дронів над Польщею.

Особливий статус Raiffeisen

Raiffeisen для Росії має особливе значення. Банк історично відігравав важливу роль у фінансових зв'язках між Австрією і Москвою, починаючи з кінця Другої світової війни.

На сьогоднішній день RBI накопичив у Росії близько 7 млрд євро прибутку, які заблоковані. Якщо банк потрапить під санкції, Росія втратить важливий канал для міжнародних розрахунків.

Raiffeisen також проводить платежі за газопроводом "Турецький потік" - єдиним маршрутом поставок російського газу в Європу. За вісім місяців 2025 року ним було відправлено 11,5 млрд кубометрів газу, вартістю близько 3,8 млрд доларів.

Обмеження і критика

Незважаючи на обмеження, невелика кількість великих російських компаній все ще може проводити платежі в євро через RBI. Представник банку підкреслив, що "платежі підлягають жорстким обмеженням і відповідають санкціям".

Raiffeisen піддається критиці з боку України за продовження роботи на Росії, яка допомагає підтримувати військову економіку Москви. Крім того, раніше російський суд зобов'язав банк виплатити 2 млрд євро компенсації в рамках майнового спору.