Іноземний бізнес може фінансувати мільйон російських солдатів через податки, - Newsweek

Іноземний бізнес в Росії за 2024 рік сплатив Кремлю понад 20 мільярдів доларів податків. Цього вистачило б, щоб профінансувати мільйон нових солдатів для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Видання посилається на ексклюзивні дані, які надали група B4Ukraine та Інститут Київської школи економіки (KSE). Згідно з ними, тільки за 2024 рік іноземні компанії в РФ сплатили щонайменше 20 мільярдів доларів податків.

Цієї суми було б достатньо, щоб оплатити прийняття на контрактну службу мільйона солдатів у російській армії за найдорожчими розцінками - такі зараз діють у Кемеровській області РФ, де солдат за підписання контракту отримує 18,4 тисячі доларів.

Загалом з 2022 року іноземний бізнес сплатив у Росії 60 мільярдів доларів податків. Це половина російського воєнного бюджету на 2025 рік.

Хто сплатив найбільше податків

Серед усіх іноземних компаній, які досі мають бізнес у Росії, виділено п'ять компаній, які у 2024 році сплатили найбільше податків до російського бюджету:

Raiffeisen Bank , фінансові послуги (Австрія) - 402 млн доларів;

Chery Automobile , виробник автомобілів (Китай) - 222 млн доларів;

Philip Morris International , тютюнова компанія (багатонаціональна) - 220 млн доларів;

Japan Tobacco International , тютюнова компанія (Японія) - 182 млн доларів;

Leroy Merlin, ритейл товарів для дому та садівництва (Франція) - 128 млн доларів.

Видання запросило коментарі у представників Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris та Leroy Merlin електронною поштою. В JTI відповіли окремо - заявили, що компанія працює по всьому світу незалежно від санкцій, а податки від тютюнових виробів все одно сплачуватимуться в Росії незалежно від того, хто буде власником російських активів компанії.

"JTI працює по всьому світу та продовжує свою виробничу та збутову діяльність у Росії у повній відповідності до всіх чинних норм... Ми продовжуємо уважно стежити за законодавчими розробками, а також за ситуацією на місцях і переглядаємо наші варіанти", - сказано у коментарі.

B4Ukraine та KSE зі свого боку заявили, що присутність іноземного бізнесу на російському ринку - це не просто економічна проблема для G7 та союзників, а пряма загроза економічній безпеці країн Заходу.

" Роблячи значні податкові внески до військового фонду Росії, іноземні компанії фактично субсидують закупівлю зброї та виплату військових зарплат. Їхня фінансова участь безпосередньо підриває обороноздатність України та сприяє ширшій регіональній небезпеці", - зазначається у повідомленні.

Щодо Philip Morris, то в Україні компанія за перші шість місяців 2025 року перерахувала до бюджету 28,9 млрд грн податків, а за 2024 - 52,2 млрд грн.

У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, у яку інвестувала 30 млн доларів і створила 250 робочих місць.

Від початку повномасштабного вторгнення "Філіп Морріс Україна" виділила близько 1 млрд гривень на підтримку співробітників, а також 413 млн грн на гуманітарні проєкти.