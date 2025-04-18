Raiffeisen призупинив продаж банку в Росії через зближення Вашингтона з Москвою, - FT

Raiffeisen Bank International - найбільший західний банк, який продовжує вести бізнес у Росії, Банк призупинив спроби продати свій підрозділ на тлі зближення між Вашингтоном і Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року на Raiffeisen чинили тиск регулювальні органи та іноземні уряди, зокрема ЄС і США, з метою змусити його продати свій російський бізнес.

Але в лютому RBI ухвалив рішення тимчасово зупинити продаж, оскільки Москва і Вашингтон почали відновлювати політичну взаємодію, повідомили двоє людей, знайомих із ходом переговорів.

Одне з джерел сказало, що причиною зупинки стала глобальна невизначеність, а також зміна відносин між США і Росією. "Це необхідно для того, щоб оцінити ситуацію і зрозуміти, чи може змінитися позиція США", - сказали вони.

Третя людина сказала, що наразі спроби серйозного продажу "припинені", але внутрішня ситуація може знову змінитися. Вони відмовилися повідомити, чи стоять за паузою геополітичні події або судова справа.

Зближення між Вашингтоном і Москвою

Пауза в процесі продажу виникла на тлі того, що США, які попередили австрійський банк про ризик обмеження доступу до американської фінансової системи через його зв'язки з Росією, виявили серйозну зацікавленість до відновлення економічного співробітництва з Москвою.

Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, заявив, що США і Росія обговорюють "дуже привабливі комерційні можливості" після того, як він зустрівся з Путіним минулого тижня втретє за рік.

Судова тяганина

Минулого року Європейський центральний банк наказав RBI та іншим європейським банкам, які все ще працюють у Росії, прискорити роботу зі скорочення свого бізнесу в країні, якщо вони не можуть його продати.

RBI доклав зусиль щодо скорочення кредитної діяльності в Росії і припинення залучення нових клієнтів, але зберіг там більший бізнес, ніж конкуренти.

І без того складний процес продажу був ще більш ускладнений у вересні 2024 року, коли російський суд заморозив акції російської "дочки" Raiffeisen Bank, а в січні поклав на банк відповідальність за збитки в розмірі 2 млрд євро. У той час RBI заявив, що судова тяганина наклала заборону на передачу будь-яких прав власності на акції його російського підрозділу.

У своїй заяві RBI повідомив, що процес продажу "триває", але додав, що судова справа зупинила здійснення будь-якої угоди.