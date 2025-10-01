ua en ru
Raiffeisen снова не удалось продать свой российский банк: Reuters узнало, почему

Россия, Среда 01 октября 2025 11:05
Raiffeisen снова не удалось продать свой российский банк: Reuters узнало, почему Фото: Raiffeisen продолжает финансировать российскую военную машину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Raiffeisen Bank International вновь не смог продать свой бизнес в России. Кремль блокирует сделку, стремясь сохранить важный финансовый канал с Европой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Банк предпринял очередную неудачную попытку продать долю в своем российском подразделении. Как сообщили два источника, знакомые с ситуацией, Москва выступает против сделки.

Банк Raiffeisen в России остается крупнейшим кредитором в стране, не подпавшим под западные санкции. Это делает его ключевым игроком для торговых расчетов, включая оплату поставок российского газа в Европу.

Заблокированные миллиарды

Raiffeisen уже несколько раз пытался найти покупателя для своей доли в российском бизнесе. Банк рассчитывал, что это позволит снять запрет на репатриацию миллиардных прибылей.

При этом на него продолжают давить США и Евросоюз, требуя сокращения деятельности в России из-за войны в Украине. Представитель банка заявил, что продажи в стране сворачиваются, однако любое решение требует одобрения российских властей.

"RBI ведет переговоры о продаже своего российского дочернего предприятия", - отметил представитель, добавив, что назвать сроки невозможно, так как "требуется множество регуляторных разрешений, включая согласие российских органов".

Политическое давление и напряженность

Глава Raiffeisen Йоханн Штробль уже неоднократно пытался договориться о продаже. По данным источников, он лично посещал Россию для ведения переговоров.

Последние попытки сделки сорвались на фоне усиления напряженности между Москвой и Западом. Европейские лидеры готовятся использовать десятки миллиардов евро активов российского центробанка для помощи Украине.

Кроме того, Европа стремится отказаться от импорта российского газа. Ситуацию усугубили и инциденты с уничтожением российских дронов над Польшей.

Особый статус Raiffeisen

Raiffeisen для России имеет особое значение. Банк исторически играл важную роль в финансовых связях между Австрией и Москвой, начиная с конца Второй мировой войны.

На сегодняшний день RBI накопил в России около 7 млрд евро прибыли, которые заблокированы. Если банк попадет под санкции, Россия лишится важного канала для международных расчетов.

Raiffeisen также проводит платежи по газопроводу "Турецкий поток"- единственному маршруту поставок российского газа в Европу. За восемь месяцев 2025 года по нему было отправлено 11,5 млрд кубометров газа, стоимостью около 3,8 млрд долларов.

Ограничения и критика

Несмотря на ограничения, небольшое количество крупных российских компаний все еще может проводить платежи в евро через RBI. Представитель банка подчеркнул, что "платежи подлежат жестким ограничениям и соответствуют санкциям".

Raiffeisen подвергается критике со стороны Украины за продолжение работы на России, которая помогает поддерживать военную экономику Москвы. Кроме того, ранее российский суд обязал банк выплатить 2 млрд евро компенсации в рамках имущественного спора.

Напомним, по информации Financial Times, в апреле Raiffeisen Bank International приостановил попытки продать свое подразделение на фоне сближения между Вашингтоном и Москвой.

По данным Newsweek, иностранный бизнес на России за 2024 год уплатил Кремлю более 20 млрд долларов налогов. Этого хватило бы, чтобы профинансировать миллион новых солдат для российской армии.

