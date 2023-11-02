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Не рахуються з великими втратами. Війська РФ готуються до нової атаки на Авдіївку, - ISW

Фото: війська РФ готуються до нової атаки на Авдіївку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська, ймовірно, готуються до нової хвилі атак у районі Авдіївки, незважаючи на великі втрати у техніці та живій силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Окупанти, можливо, готуються перейти до лобових атак під керівництвом піхоти після важкої артилерійської підготовки, щоб компенсувати тяжкі втрати техніки в Авдіївці протягом жовтня.

Проект геолокації з відкритим вихідним кодом GeoConfirmed використав комерційно доступні супутникові знімки, щоб переконатися, що з 9 жовтня російські сили отримали щонайменше 197 пошкоджених та знищених транспортних засобів, втративши 99 транспортних засобів під час першої хвилі атак з 9 по 13 жовтня, 94 транспортних кошти під час другої хвилі з 14 по 23 жовтня, а також чотири підтверджених та 18 потенційно втрачених автомобілів з 24 по 31 жовтня.

Аналітики GeoConfirmed охарактеризували російські втрати під Авдіївкою як найбільші за такі стислі терміни з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Ключові висновки ISW:

  • Нинішня ситуація під Авдіївкою є демонстрацією ширшої нездатності російського Генерального штабу засвоїти та розповсюдити уроки, що були зроблені російськими військами під час попередніх невдалих наступальних операцій в Україні.
  • У ніч із 31 жовтня на 1 листопада російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами, переважно, по Полтавській області.
  • Російські військові, зважаючи на все, готові відновити свої військові округи як основні об'єднані штаби сухопутних військ, одночасно повернувши військово-морські сили під командування ВМФ Росії.

 

 

Раніше британська розвідка повідомляла, що окупанти кинули під Авдіївку вісім бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

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