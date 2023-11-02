Не считаются с большими потерями. Войска РФ готовятся к новой атаке на Авдеевку, - ISW

Оккупанты, возможно, готовятся перейти к лобовым атакам под руководством пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать тяжелые потери техники в Авдеевке в течение октября.

Проект геолокации с открытым исходным кодом GeoConfirmed использовал коммерчески доступные спутниковые снимки, чтобы убедиться, что с 9 октября российские силы получили по меньшей мере 197 поврежденных и уничтоженных транспортных средств, потеряв 99 транспортных средств во время первой волны атак с 9 по 13 октября, 94 транспортных средства во время второй волны с 14 по 23 октября, а также четыре подтвержденных и 18 потенциально потерянных автомобилей с 24 по 31 октября.

Аналитики GeoConfirmed охарактеризовали российские потери под Авдеевкой как самые крупные за такие короткие сроки с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ключевые выводы ISW: