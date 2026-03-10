Рахунок пішов на тисячі: країни озвучили кількість загиблих у війні з Іраном

Видання Reuters зазначає, що не проводило незалежної перевірки даних, наданих країнами. Згідно з оприлюдненими цифрами, найбільше жертв в Ірані.

ІРАН - за даними гуманітарної організації Iranian Red Crescent Society (Червоний півмісяць), загинули щонайменше 1 230 осіб, включно зі 175 школярями і співробітниками, які стали жертвами ракетного удару по початковій школі в Мінабі на півдні країни в перший день війни.

Незрозуміло, чи включено до загальної кількості загиблих втрати серед військовослужбовців Корпусу вартових ісламської революції. Іранська армія також заявила, що щонайменше 104 людини загинули після того, як американський підводний човен минулого тижня потопив іранський військовий корабель біля узбережжя Шрі-Ланки. Цих жертв не включено до даних Червоного Півмісяця.

ІЗРАЇЛЬ - військові повідомили про загибель двох солдатів на півдні Лівану. Це перші втрати серед ізраїльських військових з моменту відновлення бойових дій з "Хезболлою" минулого тижня після того, як угруповання атакувало Ізраїль на підтримку Ірану. Також загинули 11 мирних жителів, зокрема дев'ять осіб унаслідок іранського ракетного удару по місту Бейт-Шемеш недалеко від Єрусалима 1 березня, повідомляє ізраїльська служба швидкої допомоги Magen David Adom.

США - за даними американських військових, під час операцій проти Ірану загинуло семеро військовослужбовців.

ЛІВАН - за даними міністерства охорони здоров'я країни, унаслідок ізраїльських ударів загинуло щонайменше 394 особи, включно з 83 дітьми.

САУДІВСЬКА АРАВІЯ - двоє людей загинули після падіння снаряда на житловий район міста Ель-Хардж на південний схід від столиці Ер-Ріяда.

БАХРЕЙН - одна людина загинула після того, як у промисловій зоні Salman Industrial City спалахнула пожежа слідом за перехопленням ракети 2 березня, повідомили в МВС країни.

КУВЕЙТ - за даними міністерств охорони здоров'я та закордонних справ, одна дитина загинула внаслідок іранських атак на країну. Також під час виконання обов'язків загинули два співробітники МВС і два солдати армії, повідомили військові.

ОМАН - одна людина загинула після того, як снаряд влучив у танкер для перевезення нафтопродуктів MKD VYOM під прапором Маршаллових Островів біля узбережжя Маската.

ОБ'ЄДНЕНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ - за даними міністерства оборони країни, загинуло четверо людей.

СІРІЯ - чотири людини загинули, коли 28 лютого іранська ракета влучила в будівлю в південному сирійському місті Сувейда, повідомило державне агентство SANA.

ІРАК - за даними поліції та медичних служб, загинули щонайменше 15 осіб. Одного командира "Ісламського опору в Іраку" - об'єднання збройних угруповань, підтримуваних Іраном, - було вбито 5 березня внаслідок авіаудару по його автомобілю, повідомили джерела в поліції агентству Reuters.