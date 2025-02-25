Настав час конфіскувати російські активи, а не просто заморозити, - глава МЗС Британії

Європі слід перейти від заморожування російських активів до їхнього арешту. Це питання обговорюється, і діяти потрібно швидко.

Про це завив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Це не те питання, щодо якого будь-який уряд може діяти поодинці. Ми повинні діяти разом з європейськими союзниками", - заявив Леммі в парламенті.

Він зазначив, що це питання обговорювалося між країнами G7 та іншими міжнародними союзниками.

"Звичайно, Європі потрібно діяти швидко, і я вважаю, що нам слід перейти від заморожування активів до їхнього арешту", - додав міністр.

Нагадаємо, країни Заходу заморозили російські активи після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У Європі перебуває більша частина грошей. Зокрема, сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear (Бельгія) становить 183 млрд євро. З доходів від них Україна отримає в березні 2025 року черговий транш на 2 млрд євро. У 2024 році відсотки за залишками грошових коштів за активами, що перебувають під санкціями проти Росії, склали приблизно 6,9 млрд євро.