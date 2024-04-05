Україна може претендувати на 280 млрд доларів російських активів: у яких країнах гроші

Україна може претендувати на 280 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах світу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступника міністра юстиції України.

"Йдеться може йти про 255 млрд євро або 280 млрд доларів. Саме на подібну суму Україна може претендувати", - сказала вона.

Зокрема, за неофіційною інформацією 191 млрд євро або 210 млрд доларів із цієї суми перебуває у країнах Європи, у США - у межах 5-8 млрд доларів.

Крім того, в Японії може бути досить значна частка російських грошей - це близько 34 млрд доларів (4,5 трлн японських єн).

"Цю суму заблоковано банком Японії відповідно до публікації від 1 березня 2022 року у виданні Nikkei, яке спеціалізується на бізнесі та фінансах", - зазначила Мудра.

За її словами, до повномасштабного вторгнення сума російських активів у різних країнах була значно більшою, проте РФ вдалося вивести частину коштів. "Сума поменшала на 50-70 мільярдів доларів. Відповідно ці гроші були виведені заздалегідь, до повномасштабного вторгнення", - сказала Мудра.

Ірина Мудра донедавна була заступником міністра юстиції і займалася на цій посаді питаннями репарацій та передачі Україні заморожених російських активів. 30 березня Мудру було призначено заступником глави Офісу президента, і на новій посаді вона продовжить займатися цими питаннями. (Інтерв'ю записано до зміни посади).

Використання заморожених російських активів

Нагадаємо, левова частка заморожених російських активів перебуває у Бельгії у депозитарії Euroclear. У ЄС поки що не готові конфіскувати ці активи.

Лідери країн ЄС під час саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.

За підсумками, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що лідери ЄС відкрили шлях до використання частини доходів від заморожених російських активів для фінансування військової техніки для України. "Ми можемо розраховувати на збір близько 3 млрд євро у 2024 році та аналогічні суми у наступні роки", - сказала Фон дер Ляєн.

За даними Bloomberg, США підтримують пропозицію щодо випуску облігацій на 50 млрд доларів для України за рахунок заморожених російських активів.