Рахунок у магазині, церква та дзвінки. Що дозволяють окупантам в українському полоні

Церква

Як дізналися кореспонденти РБК-Україна, у дворі табору для військовополонених росіян стоїть греко-католицька церква святого Юрія. Вона пуста, туди ходять молитися полонені.

Співробітник оперативного штабу Петро розповів, що там росіяни моляться, а на Великдень заходять святити паски.

Дзвінки родичам

Також на території табору є приміщення, де полоненим можна дзвонити своїм родичам. Сам дзвінок триває 15 хвилин, а дзвонити можна дотримуючись черги, в середньому це десь раз на два тижні.

І це все при тому, що українським полоненим окупанти взагалі не дають дзвонити.

Кореспонденти РБК-Україна під час відвідування табору на прикладі змогли побачити як відбувається розмова росіянина.

Зокрема, спочатку окупантові потрібно продиктувати номер телефону, після чого його набирає співробітниця. Через гучний зв'язок повідомляють, що його розмова зараз буде записана і починаються гудки.

Магазин

Перед їдальнею в таборі розміщений "магазин". Він являє собою невелику кімнату з прилавками, забитими солодощами, консервами, солодкою водою та побутовою хімією.

Як пояснили співробітники табору, кожен полонений має власний рахунок, куди його рідні можуть надсилати гроші через посередників в Україні. Зокрема, ним і можна розрахуватися в такому "магазині".

Крім того, військовополонені працюють та отримують від 10 до 15 гривень за робочий день. Готівку їм на руки не видають.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало в яких умовах живуть російські військові в українському полоні.

Додамо, за даними Мін'юсту, Україна витрачає близько 10 тисяч гривень на місяць на утримання одного полоненого росіянина.