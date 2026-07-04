Рахунок іде на тисячі: прикордонники показали кадри ліквідації російських дронів

Українські прикордонники у червні зупинили політ понад 8 тисяч російських безпілотників, серед яких сотні ударних одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал Державної прикордонної служби України.

У відомстві уточнили, що серед цієї кількості вдалося нейтралізувати майже 900 ударних безпілотників типу "Шахед" та "Гербера".

ДПСУ як складова Сил оборони продовжує ефективно захищати українське небо від повітряних загроз. Для протидії ворожим безпілотникам бійці застосовують сучасне озброєння та технології.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, російські війська продовжують щоночі атакувати українські регіони, комбінуючи ракетні удари з нальотами великої кількості безпілотників різних типів.

Зокрема, у ніч на 4 липня окупанти випустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 з акваторії Чорного моря, а також 86 ударних дронів.

Серед БпЛА зафіксували як Shahed (у тому числі реактивні), так і апарати типу "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Силам ППО вдалося знищити більшість повітряних цілей ворога.

Крім того, масштабна ворожа атака відбулася і напередодні, 3 липня. Тоді загарбники вдарили двома керованими авіаракетами та 105 ударними БпЛА, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 83 цілі. Тоді також фіксувалися влучання безпілотників та падіння уламків у кількох областях.