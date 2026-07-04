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Счет идет на тысячи: пограничники показали кадры ликвидации российских дронов

17:53 04.07.2026 Сб
2 мин
ГПСУ раскрыли впечатляющие цифры за июнь
aimg Сергей Козачук
Счет идет на тысячи: пограничники показали кадры ликвидации российских дронов Фото: ГПСУ показали видео ликвидации российских дронов (Getty Images)
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Украинские пограничники в июне остановили полет более 8 тысяч российских беспилотников, в том числе сотни ударных единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Как пограничники уничтожают вражеские БпЛА

ГНСУ как составляющая сил обороны продолжает эффективно защищать украинское небо от воздушных угроз. Для противодействия враждебным беспилотникам бойцы используют современное вооружение и технологии.

В частности, для перехвата и ликвидации российских воздушных целей пограничники используют стрелковое оружие, современные средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронную борьбу (РЭБ), новейшие дроны-перехватчики.

"Эффективное противодействие в небе - пограничники продолжают массово уничтожать вражеские беспилотники", - подчеркнули в ГНСУ.

Сколько дронов ликвидировали за месяц

Благодаря комплексной работе только в течение июня подразделения ГНСУ прекратили полет более 8 тысяч российских дронов.

В ведомстве уточнили, что среди этого количества удалось нейтрализовать около 900 ударных беспилотников типа "Шахед" и "Гербера".

Массированные атаки РФ

Напомним, российские войска продолжают каждую ночь атаковать украинские регионы, комбинируя ракетные удары с налетами большого количества беспилотников разных типов.

В частности, в ночь на 4 июля оккупанты выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из акватории Черного моря, а также 86 ударных дронов.

Среди БпЛА зафиксировали как Shahed (в том числе реактивные), так и аппараты типа Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия. Силам ПВО удалось уничтожить большинство воздушных целей врага.

Кроме того, масштабная вражеская атака произошла и накануне, 3 июля. Тогда захватчики ударили двумя управляемыми авиаракетами и 105 ударными БпЛА, из которых силы противовоздушной обороны обезвредили 83 цели. Тогда также фиксировались попадания беспилотников и падение обломков в нескольких областях.

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