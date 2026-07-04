Счет идет на тысячи: пограничники показали кадры ликвидации российских дронов

Украинские пограничники в июне остановили полет более 8 тысяч российских беспилотников, в том числе сотни ударных единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram -канал Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве уточнили, что среди этого количества удалось нейтрализовать около 900 ударных беспилотников типа "Шахед" и "Гербера".

Благодаря комплексной работе только в течение июня подразделения ГНСУ прекратили полет более 8 тысяч российских дронов .

В частности, для перехвата и ликвидации российских воздушных целей пограничники используют стрелковое оружие, современные средства противовоздушной обороны (ПВО), радиоэлектронную борьбу (РЭБ), новейшие дроны-перехватчики.

ГНСУ как составляющая сил обороны продолжает эффективно защищать украинское небо от воздушных угроз. Для противодействия враждебным беспилотникам бойцы используют современное вооружение и технологии.

Массированные атаки РФ

Напомним, российские войска продолжают каждую ночь атаковать украинские регионы, комбинируя ракетные удары с налетами большого количества беспилотников разных типов.

В частности, в ночь на 4 июля оккупанты выпустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, управляемую авиационную ракету Х-59/69 из акватории Черного моря, а также 86 ударных дронов.

Среди БпЛА зафиксировали как Shahed (в том числе реактивные), так и аппараты типа Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия. Силам ПВО удалось уничтожить большинство воздушных целей врага.

Кроме того, масштабная вражеская атака произошла и накануне, 3 июля. Тогда захватчики ударили двумя управляемыми авиаракетами и 105 ударными БпЛА, из которых силы противовоздушной обороны обезвредили 83 цели. Тогда также фиксировались попадания беспилотников и падение обломков в нескольких областях.