Рахунок іде на тисячі: названо кількість збитих дронів і ракет у травні

Повідомляється, що протягом травня 2026 року підрозділи протиповітряної оборони Сил оборони України знищили понад 57 тисяч повітряних цілей, серед яких були ракети та безпілотники різних типів.

Перехоплені ракети

За звітний період сили ППО збили кілька типів ракет, що застосовуються російськими військами. Зокрема, знищено:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

50 крилатих ракет Х-101;

10 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

11 крилатих ракет "Калібр";

14 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

24 крилаті ракети "Іскандер-К".

Знищені безпілотники

Основну частину збитих цілей склали безпілотні літальні апарати. За даними Повітряних сил, у травні знищено:

5053 ударних дрони типу Shahed;

1316 розвідувальних безпілотників;

50894 БПЛА інших типів.

Таким чином, найбільша частка уражених цілей припала саме на дрони різного призначення, які активно використовували для атак територією України.

Робота авіації

Авіація Повітряних сил протягом місяця виконала 1089 вильотів. Понад 700 із них були пов'язані із завданнями винищувального прикриття повітряного простору, а близько 230 - із завданням ударів і підтримкою наземних підрозділів.

Військові зазначають, що продовжують одночасно відбивати повітряні атаки противника та підтримувати дії Сил оборони на землі, забезпечуючи захист українського неба.