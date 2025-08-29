Рахунки на електроенергію для бізнесу в Україні не перевищують європейські, - експерт

"Більшість, якщо не всі чинники, що впливають на ціну електроенергії в Україні, пов’язані із військовою агресією. Проте енергетична криза, яка виникла як реакція на російське вторгнення, безумовно, впливала й на європейські ринки. Заміна російського газу та зростання в ціні ядерного палива відбивалися й на ціні електроенергії в країнах Євросоюзу", - зазначив експерт.

За його словами, в українському інформаційному полі поширюється чимало маніпуляцій щодо порівняння цін на електроенергію з ЄС.

"Частина маніпуляцій побудована на порівнянні біржових цін, наприклад, на Ринку на добу наперед (РДН). Але РДН у ЄС взагалі не є індикатором ціноутворення, адже велика частина електроенергії торгується за прямими довгостроковими контрактами", - наголосив Прокіп.

Він пояснив, що кінцеві рахунки для споживачів у ЄС формуються з урахуванням плати за передачу, розподіл, постачання та податків, які значно різняться залежно від країни.

"От, наприклад, в категорії споживання 500–999 МВт·год, середня ціна для комерційних споживачів на українському ринку фактично відповідає середній ціні за країнами ЄС (0,224-0,228 у 2024 р.). При цьому, ціна в Україні є суттєво нижчою, аніж в Угорщині та Польщі, приблизно зіставною з ціною у Словаччині та вищою, аніж у Румунії та Молдові", - навів приклад експерт.

Також у категорії споживання 20-499 МВт·год середня ціна по ЄС (0,267-0,276 у 2024 р.) суттєво перевищує українську.

"Ще раз варто згадати, що з 2022 р. ціни в ЄС також зросли. Там теж ставлять питання посилення конкурентоспроможності економіки на фоні викликів, пов’язаних із здорожчанням енергоресурсів", - додав Прокіп.

Він нагадав, що в ЄС ці виклики вирішуються за допомогою цільових програм субсидування та промислових стратегій.

"У нас же всі "стратегії" підвищення конкурентоспроможності однієї галузі часто зводились до зобов’язань дотувати її за рахунок енергетичних компаній", - зазначив експерт.