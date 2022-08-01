Рахманин о следующем президенте РФ: кто угодно будет слабее Путина

"Это улица с двусторонним движением: Россия такая, потому что у нее такой президент. С другой стороны - президент у нее такой, какая и страна, на такого президента есть запрос, иначе он бы так долго не был президентом", - заявил народный депутат.

В случае ухода Путина от власти в стране начнется борьба за место президента, считает Рахманин. В то же время сегодня в России нет фигуры, которая бы среди населения и псевдоэлиты воспринималась равноценной заменой действующему главе Кремля.

При формировании новой системы власти, или корректировки существующей, Россия прекратит вести активные действия, станет более сговорчивой, однако и в дальнейшем будет оставаться опасным соседом.

"При абстрактном любом, кто придет на его место, даже условные Патрушев или Шойгу, шансов на то, что они по крайней мере постараются организовывать какие-то протесты гораздо больше. Смена власти – это всегда шанс, даже если речь идет о человеке такого же дьявольского нрава, как Путин. Но любой, кто будет на месте Путина, будет слабее Путина, это совершенно очевидно",- добавил Рахманин.