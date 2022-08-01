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Рахманін про наступного президента РФ: хто завгодно буде слабший за Путіна

Фото: Сергій Рахманін, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Курс Росії малоймовірно зміниться навіть у разі смерті голови Кремля Володимира Путіна. Однак його наступник буде слабшим за чинного президента Росії.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Це вулиця з двостороннім рухом: Росія така, тому що у неї такий президент. З іншого боку - президент у неї такий, яка й країна, на такого президента є запит, інакше він би так довго не був президентом", - заявив народний депутат.

У разі відходу Путіна від влади в країні розпочнеться боротьба за місце президента, вважає Рахманін. Водночас сьогодні в Росії немає фігури, яка б серед населення й псевдоеліти сприймалась рівноцінною заміною чинному голові Кремля.

Під час формування нової системи влади, чи корегування існуючої, Росія припинить вести активні дії, стане більш зговірливою, однак й надалі залишатиметься небезпечним сусідом.

"За абстрактного будь-кого, хто прийде на його місце, навіть умовні Патрушев чи Шойгу, шансів на те, що вони принаймні намагатимуться організовувати якісь протести набагато більше. Зміна влади - це завжди шанс, навіть якщо йдеться про людину такої самої диявольської вдачі, як Путін. Але будь-хто, хто буде на місці Путіна, буде слабшим за Путіна, це абсолютно очевидно", - додав Рахманін.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, як відхід Путіна від влади вплине на війну.

Раніше колишній керівник відділу Росії в секретній розвідувальній службі MI6 Крістофер Стіл заявив, що у Путіна є нібито серйозна хвороба, але невідомо яка саме.

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Володимир ПутінРосійська Федерація