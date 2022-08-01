Рахманін про наступного президента РФ: хто завгодно буде слабший за Путіна

"Це вулиця з двостороннім рухом: Росія така, тому що у неї такий президент. З іншого боку - президент у неї такий, яка й країна, на такого президента є запит, інакше він би так довго не був президентом", - заявив народний депутат.

У разі відходу Путіна від влади в країні розпочнеться боротьба за місце президента, вважає Рахманін. Водночас сьогодні в Росії немає фігури, яка б серед населення й псевдоеліти сприймалась рівноцінною заміною чинному голові Кремля.

Під час формування нової системи влади, чи корегування існуючої, Росія припинить вести активні дії, стане більш зговірливою, однак й надалі залишатиметься небезпечним сусідом.

"За абстрактного будь-кого, хто прийде на його місце, навіть умовні Патрушев чи Шойгу, шансів на те, що вони принаймні намагатимуться організовувати якісь протести набагато більше. Зміна влади - це завжди шанс, навіть якщо йдеться про людину такої самої диявольської вдачі, як Путін. Але будь-хто, хто буде на місці Путіна, буде слабшим за Путіна, це абсолютно очевидно", - додав Рахманін.