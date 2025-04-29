Рафінья та ще троє з "Барселони" – головні претенденти на "Золотий м'яч"-2025

У "Золотого м'яча" буде новий володар

Триває заочна боротьба за головний індивідуальний приз світового футболу. Минулорічний лауреат, іспанський хавбек "Манчестер Сіті" Родрі, цьогоріч не зможе захистити титул – ще у вересні він отримав травму коліна, яка передчасно завершила його сезон.

Майже випав з боротьби й головний його минулорічний конкурент – Вінісіус Жцніор з "Реала", через підсумкове друге місце якого мадридський клуб бойкотував церемонію-2024. "Вершкові" наразі програють все, що тільки можливо, та й сам Вінісіус – далекий від найкращої форми.

Особливістю 2025 року в футболі є те, що в ньому немає великих міжнародних турнірів на рівні збірних. Це дає шанс гравцям, які не можуть претендувати на великі перемоги з національними командами, проте виблискують на клубному рівні. Зазвичай в такі сезони вирішальним фактором є успіх в Лізі чемпіонів. Проте зараз у топового європейського змагання з'явився серйозний конкурент – Клубний чемпіонат світу.

Домінування футболістів "Барселони"

У оновленому рейтингу претендентів поки перевага на стороні представників іспанської "Барселони": їх у списку четверо. До того ж саме гравець каталонців Рафінья зараз є головним фаворитом.

Чотири представника в топ-20 має також французький ПСЖ, але вони розташувалися трохи нижче. Три футболіста представляють у списку мадридський "Реал", але серед них лише Мбаппе – у топ-10.

Рейтинг претендентів на "Золотий м'яч"-2005 за версією порталу Goal, топ-20