У "Золотого мяча" будет новый обладатель

Продолжается заочная борьба за главный индивидуальный приз мирового футбола. Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.

Почти выпал из борьбы и главный его прошлогодний конкурент - Винисиус Жцниор из "Реала", из-за итогового второго места которого мадридский клуб бойкотировал церемонию-2024. "Сливочные" пока проигрывают все, что только возможно, да и сам Винисиус - далек от лучшей формы.

Особенностью 2025 года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных. Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на большие победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.

Доминирование футболистов "Барселоны"

В обновленном рейтинге претендентов пока преимущество на стороне представителей испанской "Барселоны": их в списке четверо. К тому же именно игрок каталонцев Рафинья сейчас является главным фаворитом.

Четыре представителя в топ-20 имеет также французский ПСЖ, но они расположились чуть ниже. Три футболиста представляют в списке мадридский "Реал", но среди них только Мбаппе - в топ-10.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2005 по версии портала Goal: