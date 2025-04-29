Рафинья и еще трое из "Барселоны" - главные претенденты на "Золотой мяч"-2025

Накануне полуфиналов Лиги чемпионов обновили рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2025. Среди фаворитов - доминирование представителей испанской "Барселоны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Goal.
Продолжается заочная борьба за главный индивидуальный приз мирового футбола. Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.
Почти выпал из борьбы и главный его прошлогодний конкурент - Винисиус Жцниор из "Реала", из-за итогового второго места которого мадридский клуб бойкотировал церемонию-2024. "Сливочные" пока проигрывают все, что только возможно, да и сам Винисиус - далек от лучшей формы.
Особенностью 2025 года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных. Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на большие победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.
В обновленном рейтинге претендентов пока преимущество на стороне представителей испанской "Барселоны": их в списке четверо. К тому же именно игрок каталонцев Рафинья сейчас является главным фаворитом.
Четыре представителя в топ-20 имеет также французский ПСЖ, но они расположились чуть ниже. Три футболиста представляют в списке мадридский "Реал", но среди них только Мбаппе - в топ-10.
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2005 по версии портала Goal:
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