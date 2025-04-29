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Рафинья и еще трое из "Барселоны" - главные претенденты на "Золотой мяч"-2025

Фото: Рафинья после победы в Кубке Испании (instagram.com/raphinha)
Автор: Андрей Костенко

Накануне полуфиналов Лиги чемпионов обновили рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2025. Среди фаворитов - доминирование представителей испанской "Барселоны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Goal.

У "Золотого мяча" будет новый обладатель

Продолжается заочная борьба за главный индивидуальный приз мирового футбола. Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.

Почти выпал из борьбы и главный его прошлогодний конкурент - Винисиус Жцниор из "Реала", из-за итогового второго места которого мадридский клуб бойкотировал церемонию-2024. "Сливочные" пока проигрывают все, что только возможно, да и сам Винисиус - далек от лучшей формы.

Особенностью 2025 года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных. Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на большие победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.

Доминирование футболистов "Барселоны"

В обновленном рейтинге претендентов пока преимущество на стороне представителей испанской "Барселоны": их в списке четверо. К тому же именно игрок каталонцев Рафинья сейчас является главным фаворитом.

Четыре представителя в топ-20 имеет также французский ПСЖ, но они расположились чуть ниже. Три футболиста представляют в списке мадридский "Реал", но среди них только Мбаппе - в топ-10.

Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2005 по версии портала Goal:

  1. Рафинья Диас (Бразилия, "Барселона")
  2. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  3. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
  4. Педри (Испания, "Барселона")
  5. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
  6. Роберт Левандовски (Польша, "Барселона")
  7. Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
  8. Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
  9. Харри Кейн (Англия, "Бавария")
  10. Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
  11. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  12. Джуд Беллингем (Англия, "Реал")
  13. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
  14. Витинья (Португалия, ПСЖ)
  15. Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
  16. Виктор Дёкереш (Швеция, "Спортинг")
  17. Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
  18. Букайо Сака (Англия, "Арсенал")
  19. Александер Исак (Швеция, "Ньюкасл")
  20. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")

Ранее представили анонс и прогноз на матч "Арсенал" - ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов.

Также сообщили, кто стал победителем Юношеской лиги УЕФА.

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