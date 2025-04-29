Рафинья и еще трое из "Барселоны" - главные претенденты на "Золотой мяч"-2025
Накануне полуфиналов Лиги чемпионов обновили рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2025. Среди фаворитов - доминирование представителей испанской "Барселоны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Goal.
У "Золотого мяча" будет новый обладатель
Продолжается заочная борьба за главный индивидуальный приз мирового футбола. Прошлогодний лауреат, испанский хавбек "Манчестер Сити" Родри, в этом году не сможет защитить титул - еще в сентябре он получил травму колена, которая преждевременно завершила его сезон.
Почти выпал из борьбы и главный его прошлогодний конкурент - Винисиус Жцниор из "Реала", из-за итогового второго места которого мадридский клуб бойкотировал церемонию-2024. "Сливочные" пока проигрывают все, что только возможно, да и сам Винисиус - далек от лучшей формы.
Особенностью 2025 года в футболе является то, что в нем нет крупных международных турниров на уровне сборных. Это дает шанс игрокам, которые не могут претендовать на большие победы с национальными командами, однако блистают на клубном уровне. Обычно в такие сезоны решающим фактором является успех в Лиге чемпионов. Однако сейчас у топового европейского соревнования появился серьезный конкурент - Клубный чемпионат мира.
Доминирование футболистов "Барселоны"
В обновленном рейтинге претендентов пока преимущество на стороне представителей испанской "Барселоны": их в списке четверо. К тому же именно игрок каталонцев Рафинья сейчас является главным фаворитом.
Четыре представителя в топ-20 имеет также французский ПСЖ, но они расположились чуть ниже. Три футболиста представляют в списке мадридский "Реал", но среди них только Мбаппе - в топ-10.
Топ-20 претендентов на "Золотой мяч"-2005 по версии портала Goal:
- Рафинья Диас (Бразилия, "Барселона")
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
- Педри (Испания, "Барселона")
- Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
- Роберт Левандовски (Польша, "Барселона")
- Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
- Харри Кейн (Англия, "Бавария")
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
- Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- Джуд Беллингем (Англия, "Реал")
- Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
- Дезире Дуэ (Франция, ПСЖ)
- Виктор Дёкереш (Швеция, "Спортинг")
- Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
- Букайо Сака (Англия, "Арсенал")
- Александер Исак (Швеция, "Ньюкасл")
- Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")
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