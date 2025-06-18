На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни та колаборанти планують відновити радянську практику "оцінювання" поведінки учнів. Оцінки впливатимуть на загальний рівень "успішності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Луганської обласної військової адміністрації Олексія Харченка.

Окупанти планують реалізувати цей експеримент у навчальних закладах у тимчасово окупованих Кадіївці, Луганську, Алчевську, Довжанську, Сорокиному, Старобільську та Сіверськодонецьку (зона контролю проросійського терористичного угруповання "ЛНР").

Таким чином, окупаційна адміністрація планує впливати на школярів. Учнів шкіл на ТОТ хочуть змусити через це "оцінювання поведінки" брати участь у заходах, розроблених російськими пропагандистами.

При цьому нічого нового росіяни та їхні поплічники не вигадали: система оцінювання поведінки в школі - це ще радянська "інновація". Свого часу навіть радянські чиновники врешті-решт її скасували.

Проте російська окупаційна влада намагається відновити цю практику. "Оцінювання поведінки" вводять не тільки на тимчасово окупованих територіях, але й безпосередньо на території РФ, зокрема у Чечні та Мордовії.