Советская практика: на оккупированной Луганщине будут "оценивать" поведение учеников
На временно оккупированных территориях Луганской области россияне и коллаборационисты планируют восстановить советскую практику "оценивания" поведения учеников. Оценки будут влиять на общий уровень "успешности".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Луганской областной военной администрации Алексея Харченко.
Оккупанты планируют реализовать этот эксперимент в учебных заведениях во временно оккупированных Кадиевке, Луганске, Алчевске, Должанске, Сорокино, Старобельске и Северодонецке (зона контроля пророссийской террористической группировки "ЛНР").
Таким образом, оккупационная администрация планирует влиять на школьников. Учеников школ на ВОТ хотят заставить через это "оценивание поведения" участвовать в мероприятиях, разработанных российскими пропагандистами.
При этом ничего нового россияне и их приспешники не придумали: система оценивания поведения в школе - это еще советская "инновация". В свое время даже советские чиновники в конце концов ее отменили.
Однако российская оккупационная власть пытается восстановить эту практику. "Оценивание поведения" вводят не только на временно оккупированных территориях, но и непосредственно на территории РФ, в частности в Чечне и Мордовии.
Вступительная кампания в вузы
Между тем украинские дети с временно оккупированных и прифронтовых территорий могут поступить в украинские вузы без сдачи НМТ. В этом году не нужно даже аттестата о полном среднем образовании. Государство создало для них упрощенную процедуру.
Также ранее "РБК-Украина" писало о том, что сколько нужно набрать баллов на НМТ, чтобы поступить на бюджет во Львове, а также - в Киеве. Отдельно стоит прочитать о том, когда и как участники УМТ могут подать апелляцию.
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