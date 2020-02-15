Радуцкий: Украина готова к вспышке нового коронавируса

На сегодня Украина полностью готова к возможному появлению нового китайского коронавируса на территории страны. Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, надеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

По его словам, Минздрав, СНБО и другие ведомства готовы воплотить меры по недопущению распространения коронавируса, если он появится в Украине.

"Впервые за многие времена, когда такая угроза мировая, так как ВОЗ объявила чрезвычайное положение… Украина сегодня ничего не выдумывает от себя. Сегодня все, что планирует штаб при Кабмине, Минздраве и СНБО - все это идет полностью по заветам ВОЗ. Украина полностью разработала план мероприятий на случай, если к нам этот вирус придет", - заявил Радуцкий.

Он добавил, что в Украине зарезервировано 5000 больничных коек на случай вспышки коронавируса.

Напомним, ранее директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что дальнейшее развитие эпидемии коронавируса невозможно спрогнозировать.

Сегодня была зафиксирована первая смерть от китайского коронавируса в Европе. Жертвой заболевания стал 80-летний турист из Китая.