Радуцький: Україна готова до спалаху нового коронавіруса

На сьогодні Україна повністю готова до можливої появи нового китайського коронавірусу на території країни. Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, надеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

За його словами, МОЗ, РНБО та інші відомства готові втілити заходи з недопущення розповсюдження коронавірусу, якщо він з'явиться в Україні.

"Вперше за багато часів, коли така загроза світова, бо ВООЗ оголосила надзвичайний стан... Україна сьогодні нічого від себе не вигадує. Сьогодні все, що планує штаб при Кабміні, МОЗ і РНБО - все це йде повністю за заповітами ВООЗ. Україна повністю розробила план заходів на випадок, якщо до нас цей вірус прийде", - заявив Радуцький.

Він додав, що в Україні зарезервовано 5000 лікарняних ліжок на випадок спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, раніше директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що подальший розвиток епідемії коронавірусу неможливо спрогнозувати.

Сьогодні була зафіксована перша смерть від китайського коронавірусу в Європі. Жертвою захворювання став 80-річний турист з Китаю.