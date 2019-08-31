Радуцький відмовився очолити МОЗ через 3 місяці

Фото: Михайло Радуцький (facebook com boris clinic)

За словами Радуцького, він лишиться працювати в Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що не планує очолювати Міністерство охорони здоров'я через 3 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

Так, за словами Радуцького, він не планує замінювати Зоряну Скалецьку на посаді міністра охорони здоров'я в новому уряді. Він додав, що хоче залишитися працювати в парламенті.

"Я не планую бути міністром через 3 місяці. Так, багато моїх колег у фракції бачать саме мене на цій посаді. І саме це бажання вчора Арахамія озвучив в ефірі телеканалу. Мені приємно, але свою роботу бачу зараз в парламенті. Основа перетворень тут", - написав він.

Нагадаємо, раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив, що нардеп та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький може очолити Міністерство охорони здоров'я. Тоді Арахамія зазначав, що зміни в керівництві МОЗ можуть відбутися вже через 3 місяці.

Як писало РБК-Україна, на першому засіданні Верховної ради України народні депутати затвердили новий склад Кабінету міністрів. Зокрема, Зоряну Скалецьку призначили міністром охорони здоров'я. Раніше вона була експертом Центру підтримки реформ при Кабміні.