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Арахамия заявил, что руководительницу Минздрава вскоре заменят

Новости » Политика    31.08.2019 - 02:45
Арахамия заявил, что руководительницу Минздрава вскоре заменят
Фото: Михаил Радуцкий (facebook com boris clinic)

Михаил Радуцкий может стать министром через три месяца

Министерство здравоохранения через несколько месяцев может возглавить депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK.

По словам Арахамии, действующая руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая станет заместителем министра.

"На министра планировался сам господин Радуцкий. Но ему нужно где-то три месяца для того, чтобы подготовиться, поэтому мы решили сделать такой переходный период. Я думаю, что потом будет такая ротация, что господин Радуцкий станет министром, а Зоряна пойдет заместителем министра", - заявил председатель фракции.

Арахамия пояснил, что Радуцькому нужно время, чтобы "привести в порядок все свои дела по бизнесу".

"Он же сейчас народный депутат, он не должен управлять бизнесом, но он должен подготовиться к декларированию. То есть, есть какие-то там вещи", - сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что после парламентских выборов партия "Слуга народа" всерьез рассматривала кандидатуру владельца клиники "Борис" Михаила Радуцкого на пост министра здравоохранения. Однако уже в начале августа он отметил, что не собирался возглавлять Минздрав.

Напомним, на первом заседании Верховной рады Украины Зоряну Черненко назначили министром здравохранения.

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