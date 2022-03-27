Радуцкий обратился к Красному Кресту с призывом не открывать офис в Ростове

Международный Комитет Красного Креста хочет открыть офис в Ростове-на-Дону. Председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Михаил Радуцкий против этого, и написал открытое обращение в Красный Крест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
"Михаил Радуцкий написал открытое обращение к Международному обществу Красного Креста, в котором призвал организацию не легитимировать "гуманитарные коридоры" на территорию Российской Федерации, не поддерживать похищение населения Украины и принудительный вывоз его на территорию государства-агрессора и изменить свое решение", - заявили в Комитете.
В обращении отмечается, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия по организации "гуманитарных коридоров". Но российские оккупанты не соблюдают достигнутые договоренности и постоянно срывают работу "зеленых коридоров".
В то же время, по имеющейся у украинской стороны информации, Красный Крест намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.
"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо", - говорится в обращении к Красному Кресту.
Напомним, Ирина Верещук заявила, если Красный Крест легализирует гумкоридоры в РФ, то станет участником преступления.
Мы также писали о том, что Красный Крест Украины не имеет отношения к визиту международного комитета в РФ и открытию там офисов МККК.
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