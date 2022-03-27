UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Радуцкий обратился к Красному Кресту с призывом не открывать офис в Ростове

Фото: Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Международный Комитет Красного Креста хочет открыть офис в Ростове-на-Дону. Председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Михаил Радуцкий против этого, и написал открытое обращение в Красный Крест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Михаил Радуцкий написал открытое обращение к Международному обществу Красного Креста, в котором призвал организацию не легитимировать "гуманитарные коридоры" на территорию Российской Федерации, не поддерживать похищение населения Украины и принудительный вывоз его на территорию государства-агрессора и изменить свое решение", - заявили в Комитете.

В обращении отмечается, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия по организации "гуманитарных коридоров". Но российские оккупанты не соблюдают достигнутые договоренности и постоянно срывают работу "зеленых коридоров".

В то же время, по имеющейся у украинской стороны информации, Красный Крест намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.

"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо", - говорится в обращении к Красному Кресту.

Напомним, Ирина Верещук заявила, если Красный Крест легализирует гумкоридоры в РФ, то станет участником преступления.

Мы также писали о том, что Красный Крест Украины не имеет отношения к визиту международного комитета в РФ и открытию там офисов МККК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил РадуцкийКрасный Крест