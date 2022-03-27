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Радуцький звернувся до Червоного Хреста із закликом не відкривати офіс у Ростові

Фото: Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Міжнародний Комітет Червоного Хреста хоче відкрити офіс в Ростові-на-Дону. Голова Комітету зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради Михайло Радуцький проти цього, і написав відкрите звернення до Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"Михайло Радуцький написав відкрите звернення до Міжнародного товариства Червоного Хреста, в якому закликав організацію не легітимувати "гуманітарні коридори" на територію Російської Федерації, не підтримувати викрадення населення України і примусове вивезення його на територію держави-агресора і змінити своє рішення", - заявили в Комітеті.

У зверненні наголошується, що Україна зверталася до Червоного Хреста з проханням терміново почати дії з організації "гуманітарних коридорів". Але російські окупанти не дотримуються досягнутих домовленостей і постійно зривають роботу "зелених коридорів".

Водночас за наявною в української сторони інформацією, Червоний Хрест має намір відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону для нібито більш ефективної роботи на сході України.

"Такі дії Міжнародного товариства Червоного Хреста на тлі незаконного викрадення і вивезення ворогом наших громадян в Російську Федерацію, на тимчасово окуповану або анексовану ним і непідконтрольну Україні територію України, яке вже проходить сьогодні, неприйнятно", - йдеться у зверненні до Червоного Хреста.

Нагадаємо, Ірина Верещук заявила, якщо Червоний Хрест легалізує гумкоридори у РФ, то стане учасником злочину.

Ми також писали про те, що Червоний Хрест України не має відношення до візиту Міжнародного комітету у РФ і відкриттю там офісів МКЧХ.

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Михайло РадуцькийКрасный Крест