Красный Крест Украины не имеет отношения к визиту международного комитета в РФ и открытию там офисов МККК

Красный Крест работает только на территории Украины и не имеет никакого отношения к официальному визиту Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации, не имеет никакого отношения к открытию офисов или гуманитарных пунктов в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Красного Креста Украины.

Общество Красного Креста Украины (ОККУ/ Красный Крест Украины) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) - это разные организации. Красный Крест Украины имеет исключительно национальный мандат - работает только на территории Украины.

МККК имеет международный мандат - выступает в роли нейтрального и беспристрастного посредника между всеми сторонами вооруженного конфликта для решения гуманитарных проблем.

"Хотим подчеркнуть, что Красный Крест Украины не имеет никакого отношения к официальному визиту МККК в Российской Федерации, не имеет никакого отношения к открытию офисов или гуманитарных пунктов в Ростове-на-Дону. Благодаря вашей помощи и в сотрудничестве с государственными органами Украины все наши сотрудники и волонтеры Красного Креста Украины каждый день, подвергая себя опасности, работают для спасения и помощи гражданскому населению, которое пострадало в результате вооруженной агрессии", - отметил Максим Доценко, генеральный директор Национального комитета Общества Красного Креста Украины.

Также он отметил, что Красный Крест Украины - защищает жизни людей, облегчает их страдания во время вооруженных конфликтов и природных катастроф, а также содействует органам государственной власти в деятельности в гуманитарной сфере. Общество помогает в оказании гуманитарной помощи, сопровождает работу местных органов власти во время эвакуации населения, но самостоятельно не может инициировать гуманитарные коридоры.