В Раду внесут закон о создании президентского университета
Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в ВР зарегистрируют законопроект о создании президентского университета. В проекте закона будет прописана структура будущего учебного заведения.
"Мы начинаем разработку законопроекта, он будет касаться отдельной единицы - президентского университета. Все его общие вопросы уже проработаны, думаю, в ближайшее время вы увидите этот законопроект", - заявил первый вице-спикер.
По его словам, в проекте пропишут структуру будущего учебного заведения, а также роль интеллектуальной собственности в развитии университетов и науки в целом.
Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.
Как писало РБК-Украина, сегодня на форуме президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать общенациональный университет новейших технологий.