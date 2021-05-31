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В Раду внесут закон о создании президентского университета

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Украина, Понедельник 31 мая 2021 14:42
В Раду внесут закон о создании президентского университета Фото: первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время в ВР зарегистрируют законопроект о создании президентского университета. В проекте закона будет прописана структура будущего учебного заведения.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Мы начинаем разработку законопроекта, он будет касаться отдельной единицы - президентского университета. Все его общие вопросы уже проработаны, думаю, в ближайшее время вы увидите этот законопроект", - заявил первый вице-спикер.

По его словам, в проекте пропишут структуру будущего учебного заведения, а также роль интеллектуальной собственности в развитии университетов и науки в целом.

Напомним, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в Украине планируют создать президентский университет. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года.

Как писало РБК-Украина, сегодня на форуме президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского университета.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют создать общенациональный университет новейших технологий.

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