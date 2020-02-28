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В Раду внесут проект о возможности отменять законы на референдуме

Новости » Политика     28.02.2020 - 17:35
В Раду внесут проект о возможности отменять законы на референдуме
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Внесение соответствующего законопроекта анонсировал первый вице-спикер Рады

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук анонсировал внесение в парламент законопроекта, который будет предусматривать возможность отмены законов Украины на референдуме. Об этом Стефанчук рассказал в эфире "Радио НВ".

Кроме того, первый замглавы ВР анонсировал, что в документе предложат вынесение на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.

"Мы формируем вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме (как первом законе из ряда законов о народовластии). Там будут и другие законопроекты, такие как возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины", - рассказал Стефанчук.

Напомним, в Раде одобрили окончательный вариант закона о всеукраинском референдуме. По словам Стефанчука, в ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы парламента заявил, что в Верховной раде Украины подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки.

Также Стефанчук также анонсировал, что в ближайшее время в Раду внесут законопроект о всеукраинском референдуме. По его словам, этот документ широко обсуждается обществом.

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Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук
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