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В Раде одобрили окончательный вариант закона о всеукраинском референдуме

Новости » Политика     28.02.2020 - 13:59
В Раде одобрили окончательный вариант закона о всеукраинском референдуме
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Текст законопроекта будет обнародован в ближайшее время

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, в ВР одобрили окончательный вариант закона о всеукраинском референдуме. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, в ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине.

В Раде одобрили окончательный вариант закона о всеукраинском референдуме

"По результатам многочисленных заседаний рабочей группы по разработке законопроектов в сфере народовластия, после детального обсуждения и оживленных дискуссий участниками группы принят конечный вариант проекта закона "О всеукраинском референдуме". В ближайшее время текст этого законопроекта будет обнародован и вынесен для общественного обсуждения в Украине, а также предоставлен для профессиональной экспертизы ведущим международным организациям в сфере народовластия", - отметил Стефанчук.

Напомним, ранее замглавы парламента заявил, что в Верховной раде Украины подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки.

Как писало РБК-Украина, Стефанчук также анонсировал, что в ближайшее время в Верховную раду внесут законопроект о всеукраинском референдуме. По его словам, этот документ широко обсуждается обществом.

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Новости Украины референдумВерховная РадаРуслан Стефанчук
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