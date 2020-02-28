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У Раду внесуть проект про можливість скасовувати закони на референдумі

Новини » Політика     28.02.2020 - 17:35
У Раду внесуть проект про можливість скасовувати закони на референдумі
Фото: Руслан Стефанчук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Внесення відповідного законопроекту анонсував перший віце-спікер Ради

Перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук анонсував внесення до парламенту законопроекту, який передбачатиме можливість скасування законів України на референдумі. Про це Стефанчук розповів в ефірі "Радіо НВ".

Крім того, перший заступник голови ВР анонсував, що в документі запропонують винесення на референдум питання про відставку того чи іншого українського чиновника.

"Ми формуємо питання, пов'язані з законом про всеукраїнський референдум (як першому законі з ряду законів про народовладдя). Там будуть і інші законопроекти, такі як можливість громадян виносити на всеукраїнський референдум питання про скасування законів або частин законодавчих актів України", - розповів Стефанчук .
Нагадаємо, в Раді схвалили остаточний варіант закону про всеукраїнський референдум. За словами Стефанчук, найближчим часом текст цього законопроекту буде оприлюднений і винесений для громадського обговорення в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, перший заступник голови парламенту заявив, що у Верховній Раді України підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання.

Також Стефанчук також анонсував, що найближчим часом в Раду внесуть законопроект про всеукраїнський референдум. За його словами, цей документ широко обговорюється суспільством.

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