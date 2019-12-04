В Раду внесут отдельный закон о статусе УБД для добровольцев в ходе ООС

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ожидается, что рассмотрение закона состоится на следующей пленарной неделе

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте зарегистрируют отдельный законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, которые противостояли агрессии России в ходе проведения операции Объединенных сил. Об этом он сказал в ходе заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Разумков надеется, что Рада рассмотрит проект закона уже на следующей пленарной неделе.

"Если я правильно понял представителей различных политических фракций и групп, сегодня или на днях будет зарегистрирован законопроект, который урегулирует ту коллизию, которая сложилась при рассмотрении правки номер 15 (которая предусматривала предоставление статуса УБД добровольцам, воевавшим в ходе ООС, - ред.)... Параллельно с этим будут внесены уточнения по определению подразделений, взаимодействующих с командованием ООС. Мы сократим сроки подготовки и предоставления альтернативных проектов и достаточно быстро сможем его рассмотреть на следующей пленарной неделе", - рассказал глава Рады.

Отметим, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из-за обилия поправок 15-ю поправку к закону в ходе подготовки ко второму чтению включили по ошибке.

"Там возникла история с тем, как технически учитывать добровольцев, которые были только в ООС без АТО. Мы договорились всеми фракциями внести отдельный законопроект о внесении изменений в закон, урегулируем это вместе. Все фракции сказали, что поддержат этот закон за основу и в целом", - заявил Арахамия.

Нардеп также надеется, что президент Украины быстро подпишет закон о статусе добровольцев №2045-1.

"По добровольцам приняли этот законопроект. Историческое событие. Я надеюсь, что очень быстро подпишет глава (Рады, - ред.) И президент. Они могут получить статус участника боевых действий на уровне со всеми другими участниками. Поэтому я всех поздравляю, мы отдаем должный долг за боевые достижения", - заявил депутат Рады.

Напомним, ВР приняла во втором чтении законопроект №2045-1, которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами, которые защищали Украину в ходе проведения АТО.

Так, ко второму чтению была внесена норма о получении статуса УБД лицами-добровольцами, которые принимали участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, то есть уже не в ходе АТО, а в ходе операции Объединенных сил. Эта норма вызвала сопротивление у фракции "Европейская солидарность". Ее представители утверждали, что такая формулировка является лазейкой для получения статуса УБД боевиками.

В связи с этим нардепы решили убрать эту норму из закона №2045-1 и урегулировать этот вопрос отдельным законопроектом.

Как писало РБК-Украина, Рада в конце октября приняла законопроект №2045-1 за основу, за документ проголосовал 321 парламентарий.

Так, президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября заявил, что ВР вскоре примет закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.