Рада приняла закон о получении добровольцами статуса УБД за основу

Иллюстративное фото (УНИАН)

Законопроектом вводится механизм предоставления статуса УБД добровольцам

Верховная рада Украины приняла законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовал 321 парламентарий. Нардепы также одобрили сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Проектом предложено дополнить закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", добавив в перечень участников боевых действий лиц, в период до вступления в силу ЗУ "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Подчеркнем, данный статус предлагается не распространять на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Законопроектом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Кроме того, законопроектом также предлагается распространить соответствующие государственные социальные льготы и гарантии этих лиц на членов их семей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября заявил, что Рада вскоре примет закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Напомним, комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной раде Украины принять законопроект №2045-1.

Как писало РБК-Украина, законопроект №0893 "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" 20 октября вступил в силу. Согласно закону, возрастают штрафы за отказ в льготном проезде для УБД.

Отметим, данный проект закона парламент одобрил во втором чтении 3 октября. При этом за основу данный закон принимала еще Верховная рада 8 созыва в начале июня. За документ тогда после ряда неудачных попыток проголосовал 231 депутат.