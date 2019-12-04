Рада одобрила закон о получении добровольцами статуса УБД

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Законом вводится механизм предоставления статуса УБД добровольцам

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами, передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 329 парламентариев.

В частности, вносятся изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В перечень участников боевых действий включаются лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Подчеркнем, ко второму чтению была внесена норма о получении статуса УБД лицами-добровольцами, которые принимали участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, то есть уже не в АТО, а в операции Объединенных сил.

Эта норма вызвала сопротивление у фракции "Европейская солидарность", где утверждали, что такая формулировка является лазейкой для получения статуса УБД боевиками.

"Дали лазейку, что статус возможного участника боевых действий получают боевики, сепаратисты. Эта поправка была протянута в тело закона... В этой поправке идет очень большая опасность. Создается коллизия, когда статус участника боевых действий смогут получить не добровольцы, а люди, которые не имели к этому никакого отношения", - отметила нардеп Ирина Геращенко.

После этого Рада объявила перерыв, в ходе которого парламентарии решили убрать эту норму и урегулировать данный вопрос отдельным законопроектом.

Отметим, данный статус предлагается не распространять на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение АТО (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

Законом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Напомним, Верховная рада Украины в конце октября приняла законопроект №2045-1, за документ проголосовал 321 парламентарий.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский в середине сентября заявил, что Рада вскоре примет закон о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Добавим также, комитет Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять законопроект №2045-1.