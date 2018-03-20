В Раду внесут альтернативный законопроект о непризнании выборов президента РФ в Крыму

В Верховную Раду будет внесен альтернативный законопроект о непризнании выборов президента Российской Федерации на территории оккупированного Крыма. Об этом рассказала представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы призвали весь мир и говорили о том, что мы не признаем выборов. Мы просили не идти наблюдателями выборов ОБСЕ и другие международные организации, которые работают в Крыму. Теперь когда эти выборы состоялись, имеем заявления и от G7, и от ЕС о том, что они не признают выборы в аннексированом Крыму. Поэтому теперь мы должны выразить и позицию украинского парламента как представителя наших избирателей. Это должно быть постановление и это должна быть позиция Украины. Этот документ - он есть, он будет зарегистрирован и будет голосоваться как альтернативный тому, что подал "Народный Фронт", - заявила Луценко.

Напомним, Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина и Дональд Трамп не позвонит поприветствовать победу Владимира Путина, переизбранного в качестве президента России.

Ранее о непризнании выборов в аннексированном Крыму заявили послы G7 и руководство Евросоюза.