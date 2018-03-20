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У Раду внесуть альтернативний законопроект про невизнання виборів президента РФ у Криму

НовиниПолітика    20.03.2018 - 14:10
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Луценко (rada.gov.ua)

Проект документа вже розроблений парламентаріями

У Верховну Раду буде внесений альтернативний законопроект про невизнання виборів президента Російської Федерації на території окупованого Криму. Про це розповіла представник президента України у Верховній Раді, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми закликали весь світ і говорили про те, що ми не визнаємо виборів. Ми просили не йти спостерігачами виборів ОБСЄ та інші міжнародні організації, які працюють в Криму. Тепер коли ці вибори відбулися, маємо заяви і від G7, і від ЄС про те, що вони не визнають вибори в Криму аннексированом. Тому тепер ми повинні виразити і позицію українського парламенту як представника наших виборців. Це має бути постанова і це має бути позиція України. Цей документ - він є, він буде зареєстрований і буде голосуватися як альтернативний того, що подав "Народний Фронт", - заявила Луценко.

Нагадаємо, Вашингтон утримався від привітань на адресу Володимира Путіна і Дональд Трамп не подзвонить привітати перемогу Володимира Путіна, переобраного в якості президента Росії.

Раніше про невизнання виборів в аннексированном Криму заявили посли G7 і керівництво Євросоюзу.

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Теги: Крим, выборы, Російська Федерація
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