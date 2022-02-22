У Раду внесли заяву з приводу збройної агресії Росії проти України

У Верховну раду внесли проект заяви у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації . У документі, зокрема, міститься заклик до негайних санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ВР .

"Рада рішуче засуджує відверто агресивні дії РФ та закликає світову спільноту застосувати всі можливі економічні санкції проти Російської Федерації, не очікуючи масштабного вторгнення на територію України, а також надати нашій державі військову допомогу, у тому числі зброю оборонного призначення", - йдеться у тексті заяви.

Крім того, у документі зазначається, що парламент у разі подальшого розширення російської агресії готовий розглянути весь комплекс можливих подальших заходів для забезпечення безпеки України. Відповідні рекомендації винесуть на розгляд президента України.

Наразі документ перебуває на розгляді профільного комітету ВР. Після цього заяву мають винести на розгляд народних депутатів.

Повний текст заяви Верховної ради: