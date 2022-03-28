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В Раду внесли законопроект о запрете пророссийских партий: что он предлагает

В Украине хотят запретить пророссийские партии (Виталий Ноач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине народные депутаты зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

Она сообщила, что в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.

"Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии, является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит", - написала Ольга Совгиря.

Также законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии решается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. К тому же суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.

Кроме того, в случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства.

Ранее мы сообщали, что в Одесском облсовете больше нет фракции ОПЗЖ.

Также мы писали, что в Энергодаре большинство депутатов уходят с должностей, потому что не хотят, чтобы оккупанты использовали их голоса.

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