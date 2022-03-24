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В Энергодаре большинство депутатов увольняются: не хотят, чтобы оккупанты использовали их голоса

Новина українською →
Энергодар, Четверг 24 марта 2022 16:36
В Энергодаре большинство депутатов увольняются: не хотят, чтобы оккупанты использовали их голоса В Энергодаре депутаты уходят с должности (t.me/orlovdmytroEn)
Автор: Татьяна Самарук

В Энергодаре большинство депутатов городского совета сложили свои полномочия. Все для того, чтобы оккупанты не использовали их голоса под принуждением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Энергодара Дмитрия Орлова.

Отмечается, что с должности ушли представители партий "Европейская солидарность", "За будущее", "Новая политика" и часть депутатов из ОПЗЖ.

В частности, депутаты не хотят, чтобы их голосами воспользовались оккупанты. Таким образом они пытаются уберечь город от создания "народных республик".

Кроме того, все депутаты, сложившие полномочия, продолжают заниматься общественной деятельностью и заботиться о нуждах граждан.

"В отношении финансирования защищенных статей расходов (заработная плата работникам коммунальных предприятий и бюджетной сферы, коммунальные услуги): оно и в дальнейшем будет осуществляться при условии работы Государственного казначейства Украины, - написал глава.

Ранее мы сообщали, что из фракции ОПЗЖ вышли еще пять депутатов.

Также мы писали, что в Бердянске оккупанты похитили народного депутата.

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