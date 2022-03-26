В Одесском облсовете больше нет фракции ОПЗЖ

Депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За життя" в Одесском областном совете прекратила свое существование. Соответствующий документ подписали все 24 ее члена.

"На выполнение указа президента Украины от 19.02.2022 года №153/2022 "О приостановлении деятельности отдельных политических партий», фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Одесском областном совете приняла решение о прекращении своей деятельности", - говорится в сообщении.

Указано, что 18 депутатов вошли в новосозданную депутатскую группу "Наш дом Украина", ее главой стал Князь Хачатрян, заместителем председателя - Константин Дядинистов.

Фото: Одесскому облсовету больше нет фракции ОПЗЖ (фото facebook.com/odesa.regional.council)

Напомним, недавно пять народных депутатов Рады вышли из состава фракции "Оппозиционная платформа - За життя". Также один из нардепов вышел из партии "Батькивщина".

Также стало известно, что город Херсон и Винницкий областной совет лишились "ОПЗЖ". Фракция приняла решение о самороспуске.

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