В Раду внесли законопроект о запрете пророссийских партий: что он предлагает
В Украине народные депутаты зарегистрировали законопроект, который будет определять процедуру и последствия запрета пророссийских партий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Верховной Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.
Она сообщила, что в условиях военного положения дела о запрете политической партии как суда первой инстанции подсудны апелляционному административному суду в апелляционном округе, включающем город Львов.
"Судом апелляционной инстанции по делу о запрете партии, является Верховный Суд в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей. Судебное решение Верховного Суда по таким делам является окончательным и кассационному обжалованию не подлежит", - написала Ольга Совгиря.
Также законопроект предусматривает, что административное дело о запрете партии решается судом первой инстанции в течение месяца после открытия производства по делу. К тому же суд апелляционной инстанции рассматривает дело в течение месяца после открытия апелляционного производства.
Кроме того, в случае запрета судом партии имущество, средства и другие активы партии и ее структурных образований переходят в собственность государства.
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