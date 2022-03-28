У Раду внесли законопроект про заборону проросійських партій: що він пропонує
В Україні народні депутати зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.
Вона повідомила, що в умовах воєнного стану справи про заборону політичної партії як суду першої інстанції підсудні апеляційному адміністративному суду в апеляційному окрузі, що включає місто Львів.
"Судом апеляційної інстанції в справі про заборону партії, є Верховний Суд у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів. Судове рішення Верховного Суду у таких справах є остаточним і касаційному оскарженню не підлягає", - написала Ольга Совгиря.
Також законопроєкт передбачає, що адміністративна справа про заборону партії вирішується судом першої інстанції протягом місяця після відкриття провадження у справі. До того ж суд апеляційної інстанції розглядає справу протягом місяця після відкриття апеляційного провадження.
Окрім того, у разі заборони судом партії майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави.
Раніше ми повідомляли, що в Одеській облраді більше немає фракції ОПЗЖ.
Також ми писали, що в Енергодарі більшість депутатів йдуть з посад, тому що не хочуть, щоб окупанти використали їхні голоси.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!