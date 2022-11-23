У Раду внесли законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" внесли до Верховної ради законопроєкт щодо заборони діяльності Російської православної церкви на території України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку народного депутата Ірини Фріз.

Як пояснила Фріз, законопроєкт передбачає повну заборону релігійних організацій, а також установ, які входять до складу або ж визнають підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

"Метою законопроєкту є запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку, адже занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму", - зазначила нардеп.

За словами народного депутата, діяльність релігійних організацій повинна проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томосу.